Поставки вооружения на Украину усугубят положение Киева
Экс-советник Кучмы Соскин: поставки оружия Киеву обернутся против него
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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что надежды Зеленского на поставки вооружений от Запада бессмысленны, так как это лишь приблизит поражение Киева, сообщает МК.ru.
Эксперт пояснил, что Россия, видя наращивание поставок вооружения украинской стороне, вскоре нанесет еще более сокрушительный удар и приблизит поражение Украины в текущем конфликте.
Соскин добавил, что сомневается в наличии запасного плана у лидера украинской стороны, так как за пять лет правления он не добился значительных успехов. Он также отметил, что военный блок Украины во главе с Сырским и Умеровым некомпетентен, и они ничего не смогут сделать с ответным ударом Путина.
Ранее сообщалось, что Лавров посоветовал журналистам узнавать у Зеленского, что он употребляет перед интервью. Так он парировал на просьбу прокомментировать недавнее заявление украинского лидера по поводу применения Россией тактического ядерного оружия.