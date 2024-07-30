Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что надежды Зеленского на поставки вооружений от Запада бессмысленны, так как это лишь приблизит поражение Киева, сообщает МК.ru .

Эксперт пояснил, что Россия, видя наращивание поставок вооружения украинской стороне, вскоре нанесет еще более сокрушительный удар и приблизит поражение Украины в текущем конфликте.

Соскин добавил, что сомневается в наличии запасного плана у лидера украинской стороны, так как за пять лет правления он не добился значительных успехов. Он также отметил, что военный блок Украины во главе с Сырским и Умеровым некомпетентен, и они ничего не смогут сделать с ответным ударом Путина.

Ранее сообщалось, что Лавров посоветовал журналистам узнавать у Зеленского, что он употребляет перед интервью. Так он парировал на просьбу прокомментировать недавнее заявление украинского лидера по поводу применения Россией тактического ядерного оружия.