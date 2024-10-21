Для того чтобы завершить конфликт на выгодных для Украины условиях, стране необходимо сначала укрепить свои позиции на фронте, добиться максимального влияния на Россию и получить гарантии безопасности. Однако в Киеве сталкиваются не только с ухудшением ситуации на поле боя, но и с низкой поддержкой со стороны союзников на фоне выборов в США, сообщил журнал Foreign Affairs.

Автор статьи, эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг, отмечает, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Верховной раде, а затем привез его в Брюссель.

Ранее он также демонстрировал свой мирный план в Вашингтоне. В этот план входит немедленное предложение о вступлении Украины в НАТО и разрешение на использование западного вооружения для атак на глубину России.

В сложившейся ситуации членство Украины в альянсе, по мнению российского МИДа, навсегда закроет возможность решения конфликта дипломатическими методами.

Это приведет к неминуемому вовлечению НАТО в боевые действия против России и спровоцирует неконтролируемую эскалацию.

Ранее сообщалось, что западные страны устали выполнять бесконечные требования Зеленского.

По словам британского эксперта по международным отношениям Александра Меркуриса, президент Украины не принимает отрицательных ответов и продолжает добиваться уступок от союзников, из-за чего за пределами страны растет возмущение.