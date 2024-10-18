Меркурис: западные страны устали выполнять бесконечные требования Зеленского
Британский эксперт Меркурис: Запад устал выполнять требования Зеленского
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Западные страны уже устали выполнять непрекращающиеся требования украинского президента Владимира Зеленского. Так считает британский эксперт по международным отношениям Александр Меркурис. Мнением аналитик поделился в своем блоге на YouTube.
По его словам, президент Украины не принимает отрицательных ответов и продолжает добиваться уступок от союзников, из-за чего за пределами страны растет возмущение.
«Зеленский увидит, что западные правительства <...> возмущены этими требованиями, и впервые скажут ему, что он должен принять их «нет» в качестве ответа», — сказал Меркурис.
Ранее Зеленский в Верховной Раде представил свой новый «план победы», состоящий из пяти основных пунктов и трех секретных дополнений, нацеленных на укрепление позиций Украины в конфликте с Россией не без помощи западных партнеров.
В ответ на инициативы Зеленского официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала представленный план «набором бессвязных лозунгов». Она предупредила, что такие действия только подталкивают НАТО к более прямому конфликту с Москвой.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО отправить военных для пополнения рядов ВСУ.