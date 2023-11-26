«Фальшивка используется по назначению»: как приспешники Гитлера помогли США создать сказку про украинский голодомор

Президент США Джо Байден в опубликованном им заявлении назвал голод на Украине 1932-1933 годов результатом «бесчеловечной политики Иосифа Сталина и советского режима». По словам американского лидера, так в СССР пытались «подавить украинскую национальную идентичность».

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», прокомментировал высказывание Байдена.

«Байден ничего нового про так называемый «голодомор» не сказал, он лишь слово в слово повторил заключение специально созданной в Конгрессе США в 80 годы комиссии, целью которой было обвинение Сталина в геноциде украинского народа. Политическая ангажированность и этой комиссии, и ее заключений были очевидны еще тогда — доклад тут же начал использоваться для разжигания националистических настроений на территории УССР. Как видим, эта фальшивка до сих используется по назначению», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Обвинение же в уничтожении украинцев Сталиным, считает эксперт, нелогично, ведь все 20 и 30 годы прошлого века на территории УССР проводилась политика украинизации. По сути, власть как раз и создала украинскую национальную идентичность.

«В истории создания доклада, на который ссылается Байден, есть как минимум две пикантных детали. В работе активно участвовали представители украинской диаспоры в США, старшее поколение которой состояло, в основном, из нацистских коллаборационистов. То есть, сказки про «голодомор» американским историкам рассказывали недобитые гитлеровские приспешники. Координировал работу над докладом историк Джеймс Мейс — потомок индейцев из племени чероки», — сообщил Сипров.

С XVI по XX век, напомнил он, численность этих самых индейцев в Америке сократилась с 15 миллионов до 237 тысяч человек, а гражданские права они получили только в 1924 году. До этого коренной народ сгоняли с земель и физически уничтожали всеми доступными в те времена способами. Однако о массовом уничтожении коренных жителей в Вашингтоне говорят неохотно, предпочитая обвинять в этом кого-то другого.

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