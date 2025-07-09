ФБР начало расследование против экс-глав ЦРУ и ФБР

ФБР начало уголовное расследование в отношении бывших руководителей ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми. По данным телеканала Fox News, их подозревают в возможных нарушениях при расследовании предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией и вмешательства Москвы в выборы 2016 года, сообщает ТАСС .

В частности, ФБР изучает возможные случаи дачи ложных показаний в Конгрессе. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф передал главе ФБР Кэшу Пателу свидетельства нарушений, допущенных Бреннаном. Бюро предполагает, что Бреннан и Коми могли вступить в преступный сговор.

Ранее стало известно о многочисленных процедурных нарушениях при составлении доклада о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года. В отчет было включено так называемое «досье Стила», составленное компанией Fusion GPS и бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом. Бреннан, несмотря на возражения сотрудников разведки, настоял на включении этого документа в итоговый отчет.

Важно отметить, что итоговое расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, проведенное в 2019 году, не выявило никакого сговора между Трампом и РФ. Как сам Трамп, так и российские власти неоднократно опровергали обвинения во вмешательстве в американские выборы.

Ранее сообщалось, что Трамп теряет политических союзников и не выполняет обещаний.