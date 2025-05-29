ФБР нашло «тайную комнату» с сенсационными секретными документами

Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино сообщил в эфире Fox News о находке секретных документов, относящихся к периоду руководства Джеймса Коми (с 2013 по 2017 год).

По словам Бонджино, обнаруженные материалы не проходили стандартную процедуру архивирования и фактически были скрыты от учета. Их нашли практически случайно и удивились, когда изучили.

Кроме того, представитель ФБР указал на сенсационный характер содержимого. По его словам, часть документов принадлежит другим разведывательным ведомствам, что осложняет их возможное рассекречивание. Однако часть обещали все-таки обнародовать в скором времени.

«Когда все это станет известно и вы увидите, что там было, вы будете шокированы», — подчеркнул Бонджино.

Параллельно ФБР объявило о возобновлении расследования по делу о наркотических веществах, обнаруженных ранее в Белом доме. Эти два события могут быть связаны, учитывая сроки и характер найденных документов. Однако официальных комментариев об этом не было.