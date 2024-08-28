ФБР не выяснило мотивы покушавшегося на Дональда Трампа

Федеральное бюро расследований до сих пор не установило мотивы у покушавшегося на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, заявил представитель ФБР в ходе брифинга.

Также спикер считает, что у стрелявшего в Трампа не было сообщников. В ФБР ничего не известно о политических взглядах подозреваемого и нет информации о какой-либо связи его с иностранным государством.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. Пуля задела ухо кандидата в президента, погиб один человек. Подозреваемым считается 20-летний Томас Мэтью Крукс, который был ликвидирован снайпером.

Ранее Дональд Трамп признался, что совершенно не готовится к дебатам с кандидатом от демократов Камалой Харрис. Он заявил, что «знает предмет» лучше, чем кто-либо.