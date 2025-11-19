ФБР скрывало данные о стрелке, покушавшемся на Трампа: конгрессмены требуют нового расследования

Федеральное бюро расследований намеренно затягивало расследование покушения на Дональда Трампа, скрывая от Конгресса США шокирующие детали о стрелявшем. Об этом сообщает The New York Post.

ФБР оказалось в центре громкого скандала. Как выяснилось, ведомство скрыло от Конгресса США ключевые цифровые улики, связанные с Томасом Мэттью Круксом, который совершил покушение на Дональда Трампа в июле 2024 года. По данным журналистов, в распоряжении бюро находились архивные посты стрелка в соцсетях, где он открыто одобрял политическое насилие.

Конгрессмены Майк Келли и Пэт Фэллон заявили, что никогда не получали этих файлов. Обнародованные материалы шокируют: Крукс призывал к убийству госчиновников и подробно описывал методы изготовления самодельных взрывных устройств. В одном из сообщений он прямо писал о необходимости террористических атак против правительства. Законодатели потребовали начать новое, независимое расследование в отношении действий ФБР, чтобы выяснить причины сокрытия столь важной информации.

Ранее сообщалось о том, что Трамп пожаловался на недостаток сна из-за плотного графика.