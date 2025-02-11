ФБР обнаружило около 2400 нерассекреченных документов по убийству Кеннеди

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило около 2400 новых нерассекреченных документов, связанных с убийством 35-го американского президента Джона Ф. Кеннеди. Об уникальной находке сообщает портал Axios.

В общей сложности найдено 14 тыс. страниц материалов, которые еще предстоит рассекретить. Какая информация в них содержится, пока не известно.

Согласно американскому законодательству, данные об убийстве Кеннеди должны были быть рассекречены еще к 2017 году.

Но как Дональд Трамп, так и Джо Байден, занимавший пост президента США в 2021-2025 годах, дал американской разведке дополнительное время на оценку того, не приведет ли рассекречивание информации к ущербу интересам и международным отношениям США.

В конце января Трамп подписал указ о рассекречивании документов по убийству Кеннеди.

Ранее сообщалось о том, что Кеннеди-младший призвал запретить операции по смене пола у детей.