Федеративный суд запретил Трампу отправлять войска в Орегон

В связи с беспорядками, происходящими в Портленде, окружной суд штата Орегон вынес временный запрет президенту Дональду Трампу на размещение там военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, федеральный судья наложил вето на использование администрацией Трампа солдат Национальной гвардии штата Орегон для подавления ночных протестов возле здания иммиграционной и таможенной полиции в Портленде.

Указано, что данное ограничение будет оставаться в силе до 18 октября. В вынесенном постановлении суд подчеркнул, что президент Трамп вышел за рамки своих конституционных прав, прибегнув к помощи федеральных вооруженных сил для решения проблем на территории одного штата.

Ранее сообщалось, что Трамп отправил подразделения национальной гвардии в штат Орегон. По его словам, это экстренная мера для восстановления порядка после серии нападений на федеральных служащих и актов вандализма.