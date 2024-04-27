«Феминистское антивоенное сопротивление» признали нежелательной организацией

Министерство юстиции РФ признало нежелательной организацией Feminist Antiwar Resistanc (Феминистское антивоенное сопротивление)*. Об этом свидетельствует обновленный реестр на сайте ведомства.

9 апреля нежелательной эту организацию признала Генеральная прокуратора. В декабре 2022-го года движение было внесено в список иностранных агентов. Оно публикует информацию об антивоенных инициативах и протестах.

Инициатором создания Feminist Antiwar Resistanc* стали художницы Дарья Серенко и Леля Нордик, историк Элла Россман, и другие приверженцы феминистского движения. Всего оно объединило около 10 человек.

Под термином «нежелательная организация» в российском законодательстве подразумевается иностранная или международная неправительственная организация, деятельность которой может представлять угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства.

Ранее мы сообщали, что журналиста Дмитрий Кузнеца на 10 тысяч рублей за работу в издании «Медуза»*.

*Минюстом РФ признаны иностранными агентами