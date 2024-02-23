Грызуны становятся причиной поломки техники ВСУ, переданной западными государствами, пишет французская газета Le Figaro . По информации источника, мыши перегрызают провода — причиной этого стала их изоляция, которая сделана из кукурузного волокна.

Об этой проблеме изданию сообщил французский военный, участвующий в боевых действиях на Украине.

«Западные автомобили были задуманы как демонстрация технологий. Но в грязи и холоде это не всегда срабатывает. К счастью, у украинцев все еще было несколько «корочек» в запасе, старое советское оборудование», — отметил французский наемник.

Кроме того, о подобных инцидентах знает британская разведка. В ее отчете, который ранее был опубликован в соцсетях, отмечалось, что несобранный урожай на Украине и теплая осень стали причиной увеличения популяции грызунов. Зимой они начали искать теплые места. Ими оказалась военная западная техника.

Министерство иностранных дел РФ в апреле 2022 года направляло ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют на территорию Украины свои технику, оружие и боеприпасы, в том числе натовского образца. Никакой реакции со стороны этих стран не было.

Ранее мы сообщали, что сбежавшие из Авдеевки военнослужащие ВСУ назвали ситуацию, сложившуюся в городе, адом.