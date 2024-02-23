В публикации, где автор ссылается на солдатов украинской армии, отмечается, что у ВС РФ было полное огневое превосходство в Авдеевке. Именно по этой причине побег ВСУ из города был «ужасающим».

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об отводе украинских войск из Авдеевки. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки.

Министерство обороны РФ сообщало, что Сырский отдал приказ выводить украинских солдат лишь после того, как из города началось массовое бегство бойцов ВСУ.

Ранее мы сообщали, что российские военные чудесным образом спаслись на багги в Авдеевке от украинского дрона-камикадзе, целившегося в них.

Авдеевка представляет собой важный для ВС РФ населенный пункт, расположенный в ДНР. Город находится в 13-ти километрах от Донецка. Ранее солдаты ВСУ выпускали из Авдеевки снаряды по мирному населению столицы ДНР.