Бойцам ВС Франции не хватит опыта и ресурсов для ведения боя против армии РФ на Украине. Соответствующее заявление сделал обозреватель Рено Жирар в своем материале для Figaro .

В статье он указал на то, что солдаты из РФ имеют боевую закалку благодаря текущему конфликту на Украине. В то же время, за последние годы французы сражались лишь с представителями исламских радикальных движений, воюющих в «обычных сандалиях».

Журналист также отметил, что причины будущего провала Франции при вмешательстве заключаются не только в недостающем опыте армии, но и в нехватке ресурсов. Жирар выразил мнение, что обещанных начальником штаба сухопутных войск Пьером Шиллем 20 000 военнослужащих никак не хватит для успешного противостояния ВС РФ. Жирар задался вопросом, хватит ли Франции средств на конвенциональную войну с РФ.