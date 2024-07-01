Fighterbomber: ВС РФ уничтожили «Искандерами» 6 истребителей ВСУ

Российская Армия уничтожила 4 вражеских истребителя на аэродроме в Миргороде, нанеся повреждения еще двум самолетам. Соответствующее сообщение разместил канал Fighterbomber со ссылкой на видеоматериал удара.

Из видео следует, что уничтожены были украинские Су-27, для удара по которым применялись кассетные боевые части. Журналисты предполагают, что в ходе атаки российские военные воспользовались отечественным ракетным комплексом «Искандер-М».

Канал «Изнанка» в своих социальных сетях заявил, что операторы дронов-разведчиков РФ наблюдали за перегоном техники на аэродроме в Полтавской области на протяжение нескольких дней. Сообщается, что удар был нанесен, как только скопление самолетов стало значительным. Уточняется также, что после удара во вражеских ангарах начался пожар. Согласно данным источника канала, вместе с самолетами также было ликвидировано до 25 вражеских военнослужащих.

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