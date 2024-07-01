Полковник Баранец: начинка трофейных ракет ATACMS удивила российских специалистов

Специалисты России изучили внутреннюю «начинку» тактических ракет ATACMS, которые ВСУ получили от Запада. Полковник Виктор Баранец в беседе с KP.RU рассказал, что содержимое и модель удивили исследователей.

Электронная составляющая иностранных беспилотников и другой техники иногда может удивить российских специалистов. Изучение вооружения противника дает преимущества, позволяя совершенствовать отечественные боевые механизмы. Многие экземпляры попадают в руки ВС РФ после подбития, какие-то просто обрушиваются на землю в зону досягаемости без взрыва. Последнее настоящая ценность, так как позволяет полноценно исследовать почти не поврежденный объект.

За все время проведения СВО в коллекции ВС РФ накопилось немало трофейной техники, переданной ВСУ с Запада. Очередной любопытной вещицей стал блок лазерных гироскопов американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, а также GPS-модуль.

«Благодаря такому трофею, мы теперь можем анализировать работу систем ракеты на всем этапе траектории полета. А главное — базу коррекции, насколько плотно ракета может контролироваться и менять маршрут после старта. Ну и, конечно, нельзя не обратить внимание на то, что здесь сразу три лазерных гироскопа. Они и удерживают ATACMS на отстроенной баллистической траектории. Ловко придумано! Будем делать выводы…», — отметил полковник.

Отметим, что изучение иностранной техники призывал проводить и президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что иностранные технологии могли бы помочь что-то усовершенствовать при производстве отечественной техники.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ под Белгородом погибли маленькая девочка и ее родители.