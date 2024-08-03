Украинский лидер Владимир Зеленский вынужден идти на уступки из-за провалов своей армии на поле боя и недовольства собственных граждан. Соответствующее мнение выразил лидер политической партии «Патриотов» Флориан Филиппо в соцсетях.

По словам политика, процесс «сдачи» Зеленского уже начался, и происходит он из-за недовольства украинцев и отсутствия успехов ВСУ на фронте. Филиппо указал на то, что президент Украины стал допускать вариант уступить территории РФ и теперь считает необходимым присутствие российских представителей на саммитах по Украине.

«Зеленский понял, что поток западного оружия иссякает и он обречен», – подчеркнул он.

До этого Зеленский в беседе с изданием Le Monde сообщил, что вторая конференция по текущему конфликту не станет результативной, если в ней не будут участвовать российские представители.

Ранее Зеленский заявил, что завершение конфликта является главным приоритетом для Украины.