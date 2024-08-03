Завершение текущего конфликта с Россией является самой главной потребностью для Украины. Соответствующее заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях. Его слова передает местное издание «Страна».

Сообщается, что в видеоматериале украинский президент сообщил о том, что представители местного МИД и международники офиса доложили президенту об «особых внешнеполитических возможностях» для Украины. По словам Зеленского, его страну можно удержать в фокусе внимания мировой общественности и увеличить поддержку от западных государств для оказания защиты украинских потребностей.

В то же время, основной потребностью страны является скорейшее «справедливое» окончание текущего конфликта, подчеркнул Зеленский.

Накануне издание Milliyet заявило о том, что Соединенные Штаты обманывают украинскую сторону, говоря о дальнейшей военной поддержке.