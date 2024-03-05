По его мнению, Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире. Немудрено, что деньги там пропадают без всякого следа, так считает Флориан Филиппо, глава политической партии «Патриоты». Свою точку зрения он изложил в социальной сети Х.

Ранее об исчезновении гигантской суммы сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Он утверждает, что его стране так и не перечислили те 16 миллиардов евро, которые были обещаны еще в 2022 году. Никто не знает, куда ушли эти деньги.

«О, Боже! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!» - отреагировал на это заявление с большим сарказмом Филиппо.

Он отметил, что все эти деньги, которые пропали на пути в Киев, можно было бы потратить на помощь европейским фермерам, а также сделать серьезные вливания в систему здравоохранения.

Ранее Флориан Филиппо потребовал объявить импичмент французскому президенту Макрону. Глава Франции готов втянуть страну в третью мировую войну, и поэтому должен покинуть свой пост как можно скорее, пока он не нанес никакого непоправимого ущерба.