Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Так Филиппо отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что реакция Запада на возможную отправку войск Северной Кореи в зону конфликта оказалась «нулевой».

«Теперь Зеленский называет своих «союзников» по НАТО «нулями», которые «ничего не делают»! И это после того, как дали ему, напомним, десятки миллиардов евро и тонны оружия!» — написал Филиппо.

Требование Зеленского к НАТО ввести войска на Украину Филиппо назвал манипуляцией.

Он отметил, что «эта афера затянулась» и призвал прекратить снабжать Киев деньгами и оружием.

Ранее в Британии раскрыли план Зеленского заставить Запад сражаться за Украину.