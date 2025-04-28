Филиппо: западные политики не хотят комментировать провал Зеленского под Курском
Стало известно, почему Запад не отреагировал на освобождение Курской области
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Западные политики никак не отреагировали на новость о полном освобождении Курской области.
По мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, это связано с тем, что Запад не хочет комментировать провалы Зеленского.
Такое заявление он сделал во время демонстрации против вовлечения Франции в конфликт на Украине.
Запад в течение трех лет проводит «дебильную» пропаганду, распространяя лживую информацию о России, не позволяющую правильно оценить ситуацию.
Французам не сообщили о таком важном событии, как освобождение Курской области, так как «все всегда должно укладываться в единый военный нарратив», добавил он.
Ранее сообщалось о том, что в Турции предрекли Украине потерю контроля над побережьем Черного моря.