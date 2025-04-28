По мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, это связано с тем, что Запад не хочет комментировать провалы Зеленского.

Западные политики никак не отреагировали на новость о полном освобождении Курской области.

Такое заявление он сделал во время демонстрации против вовлечения Франции в конфликт на Украине.

Запад в течение трех лет проводит «дебильную» пропаганду, распространяя лживую информацию о России, не позволяющую правильно оценить ситуацию.

Французам не сообщили о таком важном событии, как освобождение Курской области, так как «все всегда должно укладываться в единый военный нарратив», добавил он.

Ранее сообщалось о том, что в Турции предрекли Украине потерю контроля над побережьем Черного моря.