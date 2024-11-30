Владимир Зеленский говорит о возможном отказе от утраченных территорий только для того, чтобы втянут в конфликт сраны Северо-Атлантического блока. Так считает Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты». Свою точку зрения он изложил в социальной сети Х.

Филиппо предупредил других политиков, чтобы они не поддавались на предложение Зеленского. По его мнению, это является ловушкой.

Филиппо предупредил других политиков, чтобы они не поддавались на предложение Зеленского. По его мнению, это является ловушкой.

Глава французской партии считает, что тем самым Зеленский выводит локальный конфликт на глобальный уровень, и втягивает несколько стран в Третью мировую войну. Всем им не стоит поддаваться на демагогию киевского режима, и вместо этого прекратить оказывать помощь Украине.

Ранее Филиппо назвал предателем собственной страны французского президента Макрона. Он удостоил того такого эпитета за то, что тот выразил готовность отправить войска на Украину. Политик призвал своих сограждан к массовому неповиновению против такого решения правительства, если оно будет принято.