Французский депутат Флориан Филиппо охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину как «предательство» своей страны. Об этом она написал в соцсетях.

По словам лидера партии «Патриоты», если президент Макрон решится отправить военные подразделения на восточноевропейский фронт, это может стать «искрой» для начала третьей мировой войны.

Филиппо подчеркнул, что такой приказ мог бы исходить только от «предателя родины», который подчиняется интересам враждебных Франции государств. Он призвал французов к массовому неповиновению против решения правительства, заявив, что главной обязанностью граждан является защита государства от возможной катастрофы.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро признал, что Киев может РФ. Однако он не подтвердил информацию о том, использовала ли Украина уже французское оружие в конфликте.

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал безумием угрозы Владимира Зеленского о ядерном оружии Дональду Трампу.