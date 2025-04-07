По словам политического философа Кэмерона Абади, несмотря на заявления политиков об угрозе со стороны нашей страны, большая часть жителей стран Старого Света, особенно в Германии и Австрии, не воспринимают ее всерьез. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он подчеркнул, что причина этого – в историческом пацифизме, который укоренился со времен холодной войны. Так, немецкая политическая культура до сих пор скептически относится ко всему военному, а престиж военной службы остается крайне низким. Даже на фоне событий на Украине большинство граждан этой страны не готовы к жертвам ради обороны, а молодежь и вовсе ценит личную свободу и с недоверием относится к авторитетам.

По мнению политолога, с целью изменения отношения к армии в ФРГ нужна не только культурная перестройка, а также и юридические изменения, в том числе снятие запрета на работу бундесвера с молодежью в школах. В свою очередь лозунги вроде «Германия защищает себя на Украине» не вызывают отклика у граждан, как и идеи обязательной службы.

Он уточнил, что у поляков, финнов и скандинавов военная угроза воспринимается острее, что связано с историческим опытом.

Ранее сообщалось, что немцы впали в истерику из-за страха войны.