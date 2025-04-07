В Германии наблюдается рост страха и паники среди граждан из-за опасений о возможности начала большой войны, в частности, с Россией, пишет издание Focus.

Учитывая нарастающую геополитическую напряженность в Европе, многие жители ФРГ начали адаптировать свой образ жизни в соответствии с этими страхами, меняя перераспределение личных средств. Люди сфокусированы на подготовке к возможным последствиями военных действий и не только.

Как пишет Focus, адаптироваться к новым возможным реалиям уже начала местная жительница Майя Бауэр, которая решила забронировать отпуск на этот год, будучи неуверенной в том, будет ли он в следующем году.

Другие люди, как, например, Мириам Редляйн, начинают готовиться к возможным последствиям конфликта, собирая так называемый тревожный чемоданчик. Девушка наполнила такой саквояж спальным мешком, консервами, радиоприемником и необходимыми лекарствами.

«Некоторых вещей все еще не хватает, но большинство из них у меня уже есть», — отметила Редляйн.

По информации Focus, тревога среди жителей Германии становится все более распространенной. Многочисленные опросы показывают, что мысль о войне приносит людям не только стресс, но и физические недомогания, такие, например, как боль в животе.

Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, лидеры стран Европы навязывают своему собственному населению мысль о возможной войне с Россией, тем самым запугивая своих же граждан мнимой угрозой. Российский лидер заявлял, что Москва не собирается нападать на европейские страны и развязывать войну.

Ранее сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков резко высказался о Германии и предрек появление «Четвертого рейха».