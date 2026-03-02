«Мы еще даже не начинали»: Трамп пригрозил Ирану мощными ударами и анонсировал важное заявление

Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление в отношении Ирана, пригрозив Тегерану военной эскалацией. В интервью телеканалу CNN американский лидер дал понять, что текущие действия Вашингтона — лишь начало масштабной кампании.

По словам Трампа, Соединенные Штаты «еще даже не начинали наносить сильный удар» по Исламской Республике. Он предупредил, что «большая волна атак» только приближается. Президент США также использовал экспрессивную лексику, заявив, что американские военные «выбивают все дерьмо» из противника, и в целом охарактеризовал ход операции как успешный.

Как сообщает телекомпания ABC, сегодня вечером, в 19:00 по московскому времени, Дональд Трамп выступит с важным обращением, посвященным дальнейшей стратегии в отношении Ирана. Ожидается, что он может объявить о новых мерах военного или экономического характера.

Ранее стало известно, что жена Али Хаменеи скончалась в больнице от ранений при обстреле Тегерана.