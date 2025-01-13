По словам философа Александра Дугина, российский лидер Владимир Путин должен пояснить вновь избранному главе Белого дома Дональду Трампу, что Незалежная является нашим штатом. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что будущий американский президент не понимает, что такое экзистенциальная угроза для России, что Украина рассматривается нами как часть нашей органической территории. Именно после этого можно рассчитывать на какие-либо подвижки.

По мнению эксперта, Россия Украине как «своему штату» решила дать самостоятельность, и за это сегодня кровью платим. И только после объяснения Путина Трампу будет ясно, поскольку сегодня последний является жертвой пропаганды глобалистов.

Ранее Песков сообщил, где могут пройти переговоры Путина и Трампа.