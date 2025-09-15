Философ Дугин определил последствия убийства Кирка для MAGA

Убийство Чарли Кирка, одного из ключевых активистов движения MAGA и близкого соратника Дональда Трампа, стало переломным моментом для американского правого движения. Как отмечает философ Александр Дугин, фигура Кирка воспринималась как «политический сын» Трампа, а его гибель — как прямое объявление войны не только лидеру, но и всей его идеологической семье. Это преступление заставило сторонников MAGA осознать, что прежняя тактика умеренности и диалога более не работает — на кону стоит их физическая безопасность. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам. реакция не заставила себя ждать: движение начало стремительную перестройку, отложив внутренние разногласия и сплотившись перед общей угрозой. Лозунгом стало простое и жесткое правило: «если не объединимся — нас перестреляют». При этом радикализация затрагивает не только правых. Демократическая партия оказалась расколота: одна ее часть осуждает политическое насилие, другая — открыто оправдывает убийства, называя оппонентов «нацистами», которых можно устранять.

Последствия такого раскола ведут США к опасной черте. Дугин предупреждает: если Трамп не сможет доказать, что монополия на насилие принадлежит государству, а не политическим группировкам, страна рискует скатиться к полномасштабной гражданской войне. Сейчас решается, останется ли Америка в правовом поле или погрузится в хаос точечных убийств и ответного террора.

По его мнению, итог трагичен и предсказуем: насилие порождает насилие. Гибель Кирка не просто обострила противостояние — она нормализовала идею физического устранения оппонентов. Без восстановления авторитета государства и перевода конфликта в правовое поле США ждет эскалация, способная разрушить страну изнутри.

