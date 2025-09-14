Кремль прокомментировал убийство Чарли Кирка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал гибель американского консервативного активиста Чарли Кирка. Представитель Кремля интервью журналисту Павлу Зарубину заявил , что расправа над политическим деятелем является прямым следствием глубокой поляризации общества в Соединенных Штатах.

Песков отметил, что раскол в американском обществе иногда проявляется в крайних формах, включая насильственные преступления.

Кирк, известный консервативный активист и основатель организации Turning Point USA, был смертельно ранен 10 сентября во время выступления в Университете Юты. Несмотря на своевременную доставку в больницу, спасти его жизнь не удалось.

Президент США Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью своего соратника и намерен лично присутствовать на церемонии прощания.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом запросил миллионы долларов на безопасность после убийства Чарли Кирка.