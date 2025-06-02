По словам философа Александра Дугина, наша страна оказалась в сложной ситуации, поскольку армии приходится воевать с Североатлантическим альянсом практически без какой-либо поддержки. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что отечественная дипломатия в данный момент должна добиваться выхода американского лидера Дональда Трампа из переговорного процесса между Москвой и Киевом.

По мнению эксперта, указанный поворот не просто повысит шансы на победу, а даст шанс на скорую победу в конфликте, потому как российские войска сегодня готовятся наступать.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле завершились переговоры России и Украины.