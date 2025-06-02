В Стамбуле завершились переговоры России и Украины

Второй раунд российско-украинских переговоров, который проходил в понедельник, 2 июня, в Стамбуле, длился больше часа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные от своего корреспондента.

Сейчас переговоры, как уточняется, уже завершились — это подтверждают источники издания в российской делегации. Пока подробности не приводятся.

Напомним: ранее сообщалось о том, что российскую делегацию на переговорах в понедельник, 2 июня, как и ранее возглавляет Владимир Мединский. С полным составом российской делегации (который идентичен тому, что был на первом раунде) на переговорах в Стамбуле можно ознакомиться в материале.