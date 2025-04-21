Философ Дугин отметил символизм визита Вэнса к папе римскому

Философ Александр Дугин пояснил символизм визита вице-президента США Джей Ди Вэнса к папе римскому. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, глобалисты поменяли в свое время Бенедикта XIV на Франциска, который больше соответствовал мировой повестке, папа-woke. Было сделано достаточно шагов на сторону извращенцев.

Эксперт добавил, что Вэнс разворачивает американскую политику от глобализма и сатанинской цивилизации в сторону христианских институтов и папа римский Франциск это не выдержал, так как он был папой Камалы Харрис и Джо Байдена, папой уходящего глобализма.

Ранее сообщалось, что Никас Сафронов встречался в Ватикане с папой римским незадолго до смерти.