Философ Дугин оценил реакцию в США на убийство Кирка

Философ Александр Дугин в эфире радио Sputnik заявил , что реакция американского общества на убийство консервативного активиста Чарли Кирка обнажила глубокий цивилизационный раскол в стране. По его мнению, эта трагедия стала символом необратимого разделения Соединенных Штатов на два непримиримых лагеря.

Раскрывая суть конфликта, Дугин обратил внимание на два диаметрально противоположных отклика. С одной стороны, на панихиду в Аризоне собралась, как он ее назвал, «глубинная Америка» — та самая консервативная часть нации, которая сегодня находится у власти и представляет большинство, выбравшее совершенно иной путь развития, альтернативный глобализму. Это событие стало не просто трауром, а мощным политическим заявлением, демонстрацией силы и сплоченности «другой Америки».

По его словам, с другой стороны, в социальных сетях и публичном пространстве открыто звучали иные, злорадные голоса. Найденные философом слова «получи, фашист, гранату» красноречиво свидетельствуют о степени ненависти и моральной деградации в другом сегменте общества. Радость чужой смерти и насилию здесь становится политической позицией.

Последствия такого раскола, по мнению Дугина, носят необратимый характер. Между этими двумя группами проходит не просто политическая или идеологическая граница, а настоящая цивилизационная черта. Они говорят на разных языках ценностей, по-разному видят справедливость и будущее своей страны.

В итоге философ приходит к неутешительному выводу: Соединенные Штаты как единая нация переживают системный кризис идентичности. Трагедия Чарли Кирка высветила не просто поляризацию мнений, а фундаментальный разлом, за которым может последовать лишь дальнейшее взаимное отчуждение и конфронтация.

Ранее он рассказал, какой пример США должны брать с России.