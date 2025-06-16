Философ Дугин пояснил отношение мира к Израилю сегодня

По словам философа Александра Дугина, сегодня быть сторонником Израиля уже неэтично, это государство ненавидят все. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что действия израильтян являются кровожадными, бесчеловечными и уже не вписываются ни в какие правила, ни в какие ворота. И симпатия мира на стороне иранцев, поскольку мир видит, что творит Израиль на Ближнем Востоке — сначала в Газе, потом в Ливане, теперь в Иране, в Сирии.

По мнению эксперта, заслуживает внимания и смена риторики американского лидера Дональда Трампа. Так, совсем недавно он обещал продолжать оказывать всю необходимую поддержку Израилю, а сегодня уже заявляет о желании мира с требованием прекращения военных действий.

Он отметил, что сегодня мы живем в том мире, где террористы бесчинствуют в глобальном масштабе и запрашивают якобы санкцию, убив военное руководство, на полное уничтожение уже духовного руководства. В целом это не просто эскалация, а страшный сон, поскольку буквально на глазах рушатся все те представления, к которым мир привык, и в данном случае международное право вообще никак не учитывается.

Ранее политолог Аграновский заявил, что Израиль готов к ядерному удару по Ирану.