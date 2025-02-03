Философ Дугин раскрыл истинную деятельность USAID

По словам философа Александра Дугина, агентство США по международному развитию (USAID) финансировало и организовывало цветные революции по всему миру, также свергало режимы и поддерживало политические протесты и политические убийства. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что агентство, до этого беспрепятственно существовавшее в самих Штатах вне зависимости от смены режимов, сегодня упраздняется самой администрацией президента США. Этот факт поразителен.

По мнению эксперта, Илон Маск в первые дни уже существования своей комиссии департамента по достижению госэффективности выяснил, что организация USAID является абсолютно криминальной, абсолютно неподзаконной, проводит линию, которая основана на глобалистской идеологии.

Он подчеркнул, что существует версия, что именно структуры данного агентства приняли участие и в травле самого Маска.

Ранее стало известно о намерении Трампа объединить Госдепартамент и USAID.