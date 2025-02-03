Стало известно о намерении Трампа объединить Госдепартамент и USAID

В Соединенных Штатах планируется нововведение в виде объединения агентства USAID и Госдепартамента. Об этом сообщил телеканал CBS.

Как утверждают источники телеканала, агентство США по международному развитию могут объединить с Госдепартаментом. Таким образом администрация Трампа якобы хочет добиться сокращения числа чиновников. Официальную информацию об этом Белый дом может дать уже в ближайшие дни. По словам источников, USAID оставят функцию оказания гуманитарной помощи другим странам, но с сильно сокращенным бюджетом. Сейчас в кулуарах администрации президента вырабатывают наиболее приемлемое решение на этот счет.

Ранее стало известно, что со здания штаб-квартиры USAID сняли все вывески. Это произошло после критики Илона Маска в адрес ведомства. Миллиардер назвал агентство осиным гнездом радикальных левых марксистов и сообщил, что оно уже изжило себя.