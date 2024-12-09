Философ Дугин считает, что западными государствами в действительности правят закрытые группы ультралибералов

По словам философа Александра Дугина, в действительности западными странами правят закрытые группы, придерживающиеся жесткой идеологии, которая построена на ультралиберализме, а главы государств являются для данных групп только инструментами. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в целом структура принятия решений в Штатах и на коллективном Западе до конца не известна и не изучена. То, что называется лигой демократии, в действительности это просто одна глобальная система, и там демократией и не пахнет.

По мнению эксперта, указанные группы представляют собой некий аналог мирового правительства с жесткой идеологией, построенной на ультралиберализме, идее полного освобождения индивидуума от коллективной идентичности, глобального контроля над миром и построения специфического мирового порядка.

Ранее он определил стоящих за операцией в Сирии.