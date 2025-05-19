На Западе сообщили, что Россия настаивает на выполнении Украиной двух неприемлемых условий

Российская сторона настаивает на том, что Киев обязан выполнить два условия перед прекращением огня. Она требует отдать ей полностью четыре региона и прекратить западные поставки украинской армии. Об этом сообщила газета Bild.

Издание сослалось на собственные источники. Те сообщают, что у РФ есть два основных требования. Они включают в себя полную передачу под российский контроль четырех регионов Украины, а также прекращение западных поставок оружия Киеву.

«Москва придерживается двух ключевых требований, которые Украина и ее сторонники не могут выполнить», — указали журналисты.

Они добавили, что есть надежда на то, что переговоры между Трампом и Путиным помогут изменить позицию России.

Ранее российский лидер Владимир Путин высказался за прекращение боев на Украине. По его мнению, этот процесс очень важен, но для него необходимо найти эффективные пути продвижения к миру. Он донес свою точку зрения до Трампа во время телефонного разговора.