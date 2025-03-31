Философ Дугин заявил, что Гренландия и Канада становятся важными для суверенитета США

По словам философа Александра Дугина, Гренландия и Канада становятся жизненно важными территориями для суверенитета Штатов. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что Арктика становится один из важнейших геополитических факторов, поскольку открывает возможность контроля над всем миром. Это новый закон арктической геополитики, который, сегодня становящийся одним из важнейших факторов глобальной игры.

По мнению философа, именно за Арктику может вспыхнуть настоящая глобальная война, и для ее предотвращения необходимо говорить об этом открыто с теми, по-настоящему заинтересованными, вовлеченными в процесс суверенными субъектами.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о серьезности намерений Трампа присоединить Гренландию.