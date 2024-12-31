В 2025 году украинских конфликт завершится отказом Украины от территорий. Такой прогноз сделало издание Financial Times (FT).

Отмечается, что Владимир Зеленский выразил готовность согласиться на фактический, но не юридический контроль России над определенными территориями. По его словам, усугубляющийся экономический кризис на Украине и ухудшающаяся ситуация на фронте требуют от Киева активных шагов по поиску мирного решения.

«Владимир Зеленский согласится на фактический, но не юридический контроль России над территорией, которую она в настоящее время занимает, с некоторыми обменами земель в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США, в то время как вступление Украины в НАТО в конечном итоге будет заморожено», — говорится в материале.

Западные СМИ и политические аналитики восприняли эти слова как признак готовности к компромиссам со стороны Украины. Новый президент США Дональд Трамп также выразил поддержку этой позиции, заявив, что Зеленский хочет прекратить огонь и заключить мир.

Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков остался скептически настроенным, отметив, что на данный момент не существует предпосылок для завершения конфликта.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на хамское заявление Владимира Зеленского о перемирии с Россией.