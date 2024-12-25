Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул бессмысленность саммита по Украине, когда послал Россию «на три буквы». На высказывание ответил глава МИД России Сергей Лавров в ходе эфира программы «60 минут» на федеральном канале.

Владимир Зеленский сделал скандальное заявление во время совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем в Киеве. Тогда украинского главу спросили, на что должна пойти Россия для разрешения конфликта. В ответ Зеленский посоветовал РФ пойти на три буквы. При этом после Владимир Александрович тут же добавил, что готов пригласить Москву на очередной саммит по Украине.

Сергей Лавров напомнил, что своим хамским высказыванием Зеленский лишь сам определил смысл и суть грядущего саммита.

«Если сопоставить два высказывания: на что должна пойти Россия для урегулирования и что Россия должна попасть на второй саммит, я думаю, он в своей первой фразе обозначил название и смысл этого саммита», — отметил Лавров.

Напомним, что первый саммит по Украине прошел в швейцарском Бюргенштоке без участия России. В Кремле подчеркивали, что урегулировать конфликт без Москвы у стран-участниц встречи не получится.

Кроме того, Россия неоднократно предлагала Украине сесть за стол переговоров, но Зеленский отвергал эти предложения трижды, не соглашаясь ни на какие условия.

Ранее сообщалось, что в Госдуме Зеленского обвинили в коварном газовом шантаже Европы.