Государства Запада ведут обсуждения с Незалежной относительно окончания украинского конфликта, предлагая Киеву отказаться от бывших ее территорий с признанием этих регионов российскими. Об этом сообщает газета Financial Times.

Уточняется, что в случае отказа Киевом от новых территорий РФ оставшаяся украинская территория вступает в Североатлантический альянс и на нее распространяются гарантии безопасности военного блока.

Отмечается, что при этом на территории, ставшие регионами РФ, эти гарантии не станут распространяться, однако с юридической точки зрения западные государства не будут признавать их территорией нашей страны. Таким образом, вопрос по указанным регионам б станет решаться в будущем дипломатическим путем. Это своего рода модель Западной Германии, озвученная ранее бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Подчеркивается, что в итоге дипломаты и украинские чиновники приходят к мнению, что значимые гарантии безопасности могут стать основой для согласованного урегулирования. При этом реализация данной идеи весьма затруднена, поскольку Москва выступает категорически против членства Незалежной в блоке, а также отсутствует четкое понимание, готов ли на предложенный вариант Вашингтон и некоторые страны-члены НАТО и сможет ли украинский лидер «продать это своему народу».

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