Президент Финляндии заявил, что скоро наступит подходящий момент для переговоров России и Украины

В интервью Le Monde Стубб подчеркнул, что обе стороны уже заявляли о готовности к переговорам, и момент, когда их необходимо начать, приближается. При этом в ответ на вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Украины он отметил, что стоит различать процесс бесконечной дискуссии, которая не является самоцелью, и мир.

Финский лидер добавил, что начало переговоров не означает, что кто-то пойдет на уступки. Он также напомнил, что несмотря на действующий на Украине запрет переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин, в июле Зеленский заявил, что допускает возможность дискуссии.

Ранее сообщалось, что Москва ожидает разъяснений по факту заявления Кулебы о готовности Киева к переговорам. В России внимательно следят за сигналами, поступающими со стороны Украины, однако прозвучавшее заявление вызвало в Кремле ряд вопросов.