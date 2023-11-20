Финляндия может закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией

Финляндия готовится закрыть оставшиеся контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, сообщила в понедельник, 20 ноября, газета IltaLehti со ссылкой на источники.

Отмечается, что такое решение связано с миграционным вопросом, а именно – с нескончаемым потоком беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.

«Правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией с полуночи вторника, то есть при смене суток на среду», – следует из сообщения издания.

17 ноября власти Финляндии официально сообщили о закрытии четырех КПП на границе с РФ, которые находятся на востоке страны. Речь идет о пунктах пропуска «Ваалимаа» (с российской стороны – «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»). Ограничения действуют до 18 февраля 2024 года.

19 ноября финская погранслужба сообщила о временном закрытии пятого КПП на границе с Россией – «Вартиус», находящийся в районе Кайнуу. Таким образом, открытыми должны были остаться три пропускных пункта – «Куусамо» и «Рая-Йоосеппи».

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя такие шаги финского государства, назвала их необоснованными. Претензии Финляндии в адрес России, которые касаются намеренной отправки беженцев на границу, Захарова назвала бесчеловечными.