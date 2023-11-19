Финляндия закрыла пятый пункт пропуска на границе с Россией

Финляндия временно ограничила проход через контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. Об этом в соцсетях сообщила финская пограничная служба.

Речь идет о КПП «Вартиус» возле района Кайнуу. Отмечается, что такие временные меры приняты из-за перегруженности пункта пропуска.

«КПП Вартиус перегружен. В настоящее время мы не рекомендуем пользоваться им для перехода через границу», – говорится в сообщении погранслужбы.

По информации телерадиоканала Yle, КПП перестал работать днем, 18 ноября. В 18:19 по местному времени (19:19 по московскому времени) «Вартиус» закрыли. По информации финской газеты Iltalehti, КПП начнет снова работать уже в воскресенье. Пограничники об открытии не информировали.

16 ноября стало известно о решении Финляндии закрыть четыре КПП на границе с Россией. По словам финского премьер-министра Петтери Орпо, такие меры связаны с увеличением потока беженцев из африканских стран, которые попадают на территорию Финляндии через РФ.

Таким образом, сейчас закрыты четыре контрольно-пропускных пункта – «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Отмечалось, что погранпереходы, расположенные на севере финского государства – «Вартиус», «Салла», «Куусамо» и «Рая-Йоосеппи» останутся открытыми.

Ранее стало известно, что Эстония рассматривает временное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией. Как отмечала финская сторона, такие меры связаны с миграционной политикой, которая в последнее время обострилась в республике.