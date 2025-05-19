Финляндия объявила о планах отправить боеприпасы Киеву за счет доходов от замороженных активов РФ

Финляндия объявила о планах отправить Украине боеприпасы на сумму около €90 млн, выделенных из замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на Министерство обороны страны сообщили «Ведомости».

В ведомстве отметили, что закупка боеприпасов будет осуществляться на финских оборонных предприятиях.

Эта мера входит в рамки инициативы Европейского союза (ЕС), направленной на укрепление обороноспособности Украины, которая предусматривает изъятие замороженных в рамках санкций против РФ активов в пользу украинского государства. Финляндия была выбрана исполнителем данного проекта по поставкам вооружения и боеприпасов для Киева.

За последние годы отношения между Россией и Финляндией значительно ухудшились. Особенно напряженной ситуация стала после того, как Финляндия стала полноправным членом НАТО

Ранее издание The Guardian сообщило, что президент Финляндии Александр Стубб попытался доказать президенту США Дональду Трампу, что Россия не является великой державой.