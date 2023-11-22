Финляндия официально закрыла все КПП, кроме Райя-Йосепи, на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо официально заявил о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, кроме одной – «Райя-Йосепи», расположенной в Мурманской области.

Об этом Орпо сообщил на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Yle.

«Наша задача – обеспечить безопасность финнов», – сказал Орпо.

Ранее финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что власти Финляндии намерены объявить о закрытии всех пунктов пропуска на границе с РФ. С 18 ноября четыре КПП на границе с Россией – «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала», закрыты до февраля 2024 года.

Такое решение финское правительство объяснило ужесточившемся миграционным кризисом, который, по его утверждению, вызвала Россия. На границе с Финляндией, утверждает погранслужба финского государства, скапливаются беженцы из стран Ближнего Востока – Ирака и Сирии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя решение финских соседей, заявила, что обвинения в адрес Москвы о том, что она якобы специально провоцирует миграционный кризис, являются беспочвенными.