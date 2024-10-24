Создатель Linux поддержал лишение разработчиков из РФ руководящих статусов

Создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс выступил в поддержку решения исключить 11 российских разработчиков из числа ответственных за развитие ядра, передал «Коммерсантъ».

Свое письмо Торвальдс представил в виде кода. В нем он отметил, что не будет «поддерживать российскую агрессию». Особое внимание он уделил своему происхождению, подчеркнув, что является финном.

Он отметил, что решение не будет пересмотрено, несмотря на попытки некоторых разработчиков использовать анонимные аккаунты для продвижения своих изменений в проекте. Также создатель Linux сослался на антироссийские санкции, которые необходимо соблюдать западным компаниям.

23 октября стало известно, что разработчики ядра операционной системы Linux удалили из числа ответственных за развитие ее компонентов 11 человек из РФ. Среди уволенных разработчиков — сотрудники SberDevices и разработчики операционной системы «Аврора».

Ранее сообщалось, что Nvidia аннулировала доступ россиян к обновлениям для драйверов своих видеокарт.