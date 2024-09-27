CNN: Зеленский решил задержаться в США, чтобы встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский решил задержаться в США дольше запланированного, чтобы встретиться с Дональдом Трампом, кандидатом от Республиканской партии на пост американского президента. Об этом сообщил CNN.

Согласно информации, Зеленский должен был уже улететь из США, однако выразил желание продлить свое пребывание еще на один день для встречи с Трампом. В условиях продолжающегося конфликта на востоке Украины и финансовых нужд поддержка со стороны США остается критически важной для Киева.

Ранее сообщалось, что Трамп опубликовал письмо от Зеленского, в котором тот умоляет миллиардера встретиться с ним в США.