Финляндия призвала НАТО быть менее «воинственным» по отношению к России

Президент Финляндии Александр Стубб призвал НАТО быть менее «воинственными» в риторике в отношении к России. Об этом он заявил в интервью Financial Times (FT).

Стубб отметил, что вместо агрессивной риторики странам альянса необходимо готовиться к потенциальному конфликту с Москвой.

«Я призываю все европейские государства стать более финскими. Другими словами, более подготовленными», — сказал Стубб.

По мнению нового президента Финляндии, нападения России на страны НАТО не стоит ожидать в ближайшее время. Он считает, что оно случится не раньше 2030-го года.

Стубб также отметил, что первостепенной задачей является оказание поддержки Украине. Глава государства считает, что президент России Владимир Путин чувствует себя уверенно в вопросе прорыва передовой обороны ВСУ.

Стубб вступил в должность президента Финляндии 1 марта 2024-го года. До этом он занимал пост премьер-министра страны. Финляндия является 31-м членом Североатлантического альянса. Официально в состав блока она был принята 4 апреля 2023-го года.

На данный момент в НАТО входит 32 государства. В марте в альянс интегрировалась Швеция.

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